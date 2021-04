Cecchi Paone contro i ristoratori, Paragone lo asfalta: “Tu sei matto”. Lo scontro in tv (Di lunedì 26 aprile 2021) Il leader di ItalExit Gianluigi Paragone è stato in prima linea, fin dagli inizi di questa pandemia, al fianco dei ristoratori. Nessuno come lui si è speso per far sentire la loro voce e per vedergli riconosciuti diritti. Anche dalle colonne di questo giornale non abbiamo mai mancato di raccontare storie e disagi della categoria più colpita dal governo Conte prima e da quello di Draghi poi. Per cui è normale che se qualcuno dice assurdità, poi saltino i 5 minuti. E così è stato, con Cecchi Paone che è stato letteralmente asfaltato in diretta da Paragone. Come è noto, da oggi, 26 aprile, i ristoranti possono tornare a restare aperti anche a cena, ma devono rispettare il coprifuoco che scatta alle 22 e il servizio esclusivamente all’aperto. Due cose che hanno penalizzato molte attività ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 26 aprile 2021) Il leader di ItalExit Gianluigiè stato in prima linea, fin dagli inizi di questa pandemia, al fianco dei. Nessuno come lui si è speso per far sentire la loro voce e per vedergli riconosciuti diritti. Anche dalle colonne di questo giornale non abbiamo mai mancato di raccontare storie e disagi della categoria più colpita dal governo Conte prima e da quello di Draghi poi. Per cui è normale che se qualcuno dice assurdità, poi saltino i 5 minuti. E così è stato, conche è stato letteralmenteto in diretta da. Come è noto, da oggi, 26 aprile, i ristoranti possono tornare a restare aperti anche a cena, ma devono rispettare il coprifuoco che scatta alle 22 e il servizio esclusivamente all’aperto. Due cose che hanno penalizzato molte attività ...

Advertising

LegaSalvini : ++ ???? CECCHI PAONE SENZA VERGOGNA NEI CONFRONTI DI UN RISTORATORE: “PENSI A CUCINARE, NON SA NIENTE DI ECONOMIA” ++ - zazoomblog : Cecchi Paone contro i ristoratori Paragone lo asfalta: “Tu sei matto”. Lo scontro in tv - #Cecchi #Paone #contro… - circolo_l : #RT @GiorgiaMeloni: “Lei di economia non capisce nulla, faccia la pasta alle vongole'. Cecchi Paone, con fare snob… - BMusolino : RT @GiorgiaMeloni: “Lei di economia non capisce nulla, faccia la pasta alle vongole'. Cecchi Paone, con fare snob e saccente, denigra un ri… - VerganiGiuseppe : RT @GiorgiaMeloni: “Lei di economia non capisce nulla, faccia la pasta alle vongole'. Cecchi Paone, con fare snob e saccente, denigra un ri… -