Cava de’Tirreni | più spazi all’aperto per attività commerciali

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 26 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Alla luce delle nuove disposizioni previste dal recente decreto legge sulle riaperture, che limita leprecludendo la somministrazione al chiuso di alimenti e bevande, l’Assessorato alleproduttive ha attivato tutte le verifiche e le procedure per la concessione, in tempi rapidi di, in via provvisoria e in deroga al regolamento vigente, alleche ne faranno richiesta al Suap (Sportello UnicoProduttive). “L’Amministrazione è assolutamente pronta a dare tutte le risposte e soluzioni possibili per venire incontro alle esigenze di quelledi ristorazione che sono svantaggiate rispetto a chi ha disponibilità di ...