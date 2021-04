Caso Grillo, Carmen Pugliese: “I processi si celebrano nei tribunali, si abbia rispetto della Giustizia” (Di lunedì 26 aprile 2021) Ciro Grillo, figlio di Beppe Grillo, è accusato di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una 19enne. In un video Beppe Grillo afferma la completa estraneità ed innocenza del figlio. abbiamo chiesto a Carmen Pugliese, già magistrato alla Procura della Repubblica di Bergamo, di commentare questo intervento di Grillo. In relazione al video/intervento di Beppe Grillo mi astengo doverosamente da ogni valutazione di carattere politico (in quanto proveniente da leader politico) o di carattere morale (in quanto proveniente dal padre di un figlio indagato). Mi astengo anche da ogni valutazione pseudo-femminista sull’attacco alle donne e sull’offesa alla loro dignità perché estranee al ruolo che per anni ho svolto, peraltro proprio in ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 26 aprile 2021) Ciro, figlio di Beppe, è accusato di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una 19enne. In un video Beppeafferma la completa estraneità ed innocenza del figlio.mo chiesto a, già magistrato alla ProcuraRepubblica di Bergamo, di commentare questo intervento di. In relazione al video/intervento di Beppemi astengo doverosamente da ogni valutazione di carattere politico (in quanto proveniente da leader politico) o di carattere morale (in quanto proveniente dal padre di un figlio indagato). Mi astengo anche da ogni valutazione pseudo-femminista sull’attacco alle donne e sull’offesa alla loro dignità perché estranee al ruolo che per anni ho svolto, peraltro proprio in ...

