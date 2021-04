Caso Biot | Russia espelle diplomatico italiano

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 26 aprile 2021) Le autorità russe hanno espulso undefinendolo ”persona non grata” e chiedendogli di lasciare il Paese entro 24 ore. Lo riporta l’agenzia di stampa Sputnik citando un comunicato ufficiale del ministero degli Esteri russo e spiegando che si tratta di una risposta all’azione simile condotta da Roma per ildi spionaggio che ha portato all’arresto dell’Ufficiale della Marina Walter. Il 26 aprile, all’ambasciatorePasquale Terracciano è stata consegnata una nota del ministero che dichiara ‘persona non grata’ l’assistente addetto alla Difesa e l’addetto Navale come rappresaglia per le azioni ostili e ingiustificate delle autorità italiane nei confronti dell’addetto militare della Federazione Russa presso l’ambasciata a Roma”, si legge nel ...