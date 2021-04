Caso Biot | Mosca espelle diplomatico italiano Farnesina | ' Profondo rammarico'

Advertising

repubblica : Mosca espelle un diplomatico italiano dopo il caso Biot - Agenzia_Italia : La risposta russa per il caso Biot, espulso un diplomatico italiano - ilriformista : Chi è Curzio Pacifici, il funzionario dell’ambasciata italiana a Mosca espulso dalla Russia come ‘ritorsione’ dopo… - Linkiesta : Nuovi sviluppi sul caso di spionaggio che ha portato all’arresto dell’Ufficiale della Marina Walter Biot: la Russia… - Alfonso1958 : Putin si conferma un piccoletto. Mosca espelle un diplomatico italiano dopo il caso Biot -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Biot

... questa misura era stata presa in seguito all'arresto dell'ufficiale della Marina italiana Walter, accusato di avere passato informazioni riservate alla Russia. Il diplomatico italiano espulso è ...Walter: Mosca espelle diplomatico italiano/ "Persona non grata alla Russia" Una contromossa che, purtroppo, non riuscì a ridimensionare il dramma, dal momento che perirono a stretto giro di ...'Abbiamo appreso con profondo rammarico della decisione della Federazione Russa di espellere l'addetto navale aggiunto dell’ambasciata d’Italia a Mosca con un preavviso di 24 ore', ha affermato la Far ...Il diplomatico italiano espulso da Mosca è Claudio Pacifici, consigliere dell’attache per la difesa e gli affari navali dell’ambasciata italiana. La nuova contestazione da parte della Procura di Roma ...