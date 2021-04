Caso Biot, la Russia reagisce contro l’Italia. Ma siamo al minimo sindacale… (Di lunedì 26 aprile 2021) Con un comunicato ufficiale, il ministero degli Esteri russo ha comunicato un membro del personale dell’ambasciata italiana a Mosca sarà costretto a lasciare il Paese entro 24 ore. Si tratta della reazione (attesa) alle due espulsioni decise dall’Italia in relazione al Caso di Walter Biot, l’ufficiale della Marina militare, arrestato a fine marzo, accusato di consegnare documenti classificati ai russi in cambio di denaro. Nel frattempo, l’ambasciatore italiano a Mosca, Pasquale Terraciano (che è in scadenza e a breve rientrerà a Roma passando il testimone a Giorgio Starace) è stato convocato al ministero degli Esteri. IL COMUNICATO DI MOSCA “Il 26 aprile”, si legge nel comunicato ripreso l’agenzia stampa Sputnik, “all’ambasciatore italiano Pasquale Terracciano è stata consegnata una nota del ministero che dichiara ‘persona non grata’ ... Leggi su formiche (Di lunedì 26 aprile 2021) Con un comunicato ufficiale, il ministero degli Esteri russo ha comunicato un membro del personale dell’ambasciata italiana a Mosca sarà costretto a lasciare il Paese entro 24 ore. Si tratta della reazione (attesa) alle due espulsioni decise dalin relazione aldi Walter, l’ufficiale della Marina militare, arrestato a fine marzo, accusato di consegnare documenti classificati ai russi in cambio di denaro. Nel frattempo, l’ambasciatore italiano a Mosca, Pasquale Terraciano (che è in scadenza e a breve rientrerà a Roma passando il testimone a Giorgio Starace) è stato convocato al ministero degli Esteri. IL COMUNICATO DI MOSCA “Il 26 aprile”, si legge nel comunicato ripreso l’agenzia stampa Sputnik, “all’ambasciatore italiano Pasquale Terracciano è stata consegnata una nota del ministero che dichiara ‘persona non grata’ ...

