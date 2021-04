Caso Biot, la Russia espelle per rappresaglia un diplomatico dell’ambasciata italiana: «È una persona non grata» (Di lunedì 26 aprile 2021) Dopo il Caso di spionaggio in cui è stato coinvolto l’ufficiale della Marina militare italiana Walter Biot, che ha portato il nostro Paese a espellere due funzionari russi – Alexey Nemudrov, addetto navale e aeronautico dell’ambasciata russa a Roma, e Dmitri Ostroukhov, impiegato nello stesso ufficio della sede diplomatica – Mosca reagisce ed espelle per rappresaglia il diplomatico italiano Curzio Pacifici, addetto militare dell’ambasciata italiana in Russia, cui sono state date 24 ore di tempo per lasciare il Paese. Il ministero degli Esteri russo ha spiegato che l’ambasciatore italiano a Mosca, Pasquale Terracciano, è stato convocato e gli è stata consegnata una nota in cui Pacifici viene ... Leggi su open.online (Di lunedì 26 aprile 2021) Dopo ildi spionaggio in cui è stato coinvolto l’ufficiale della Marina militareWalter, che ha portato il nostro Paese are due funzionari russi – Alexey Nemudrov, addetto navale e aeronauticorussa a Roma, e Dmitri Ostroukhov, impiegato nello stesso ufficio della sede diplomatica – Mosca reagisce edperilitaliano Curzio Pacifici, addetto militarein, cui sono state date 24 ore di tempo per lasciare il Paese. Il ministero degli Esteri russo ha spiegato che l’ambasciatore italiano a Mosca, Pasquale Terracciano, è stato convocato e gli è stata consegnata una nota in cui Pacifici viene ...

Advertising

repubblica : ?? Russia, espulso un diplomatico italiano dopo il caso Biot. La Farnesina: 'Decisione ingiusta' - fattoquotidiano : Caso Walter Biot, la Russia espelle un diplomatico italiano. La Farnesina: “È una ritorsione, decisione ingiusta e… - Tg3web : Ritorsione di Mosca dopo il caso Biot. Espulso un diplomatico italiano, ha ventiquattro ore per lasciare la Russia.… - IlPrimatoN : Prevedibile rappresaglia russa. La Farnesina replica così... - giannettimarco : RT @_DAGOSPIA_: MOSCA AL NASO - LA RUSSIA ESPELLE UN DIPLOMATICO ITALIANO COME RITORSIONE PER IL CASO BIOT E LA CONS -