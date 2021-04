Cashback, ecco la svolta: sarà la batosta definitiva (Di lunedì 26 aprile 2021) Una batosta è in arrivo per chi sta accumulando i rimborsi Cashback. ecco la notizia che non vorreste leggere. Monete e banconote in euro – Getty ImagesDall’anno scorso è entrato in vigore il sistema Cashback che permette agli italiani di avere un rimborso pari al 10%, ma non solo. Un’altra novità introdotta grazie a questa piattaforma è un super bonus di 1500 euro ai primi 100000 che effettuano cinquanta transazioni. Questa piattaforma, tuttavia, non è esente alle critiche. Alcuni partiti si sono opposti alla sua attuazione, fortemente voluta, invece, dal Movimento Cinque Stelle. Ma a nulla sono servite le critiche, perché anche con l’avvento del Premier Mario Draghi, la piattaforma ha continuato ad essere attiva. Ad ogni modo, ci sono alcune misure preventive da adottare per i numerosi furbetti che ... Leggi su kronic (Di lunedì 26 aprile 2021) Unaè in arrivo per chi sta accumulando i rimborsila notizia che non vorreste leggere. Monete e banconote in euro – Getty ImagesDall’anno scorso è entrato in vigore il sistemache permette agli italiani di avere un rimborso pari al 10%, ma non solo. Un’altra novità introdotta grazie a questa piattaforma è un super bonus di 1500 euro ai primi 100000 che effettuano cinquanta transazioni. Questa piattaforma, tuttavia, non è esente alle critiche. Alcuni partiti si sono opposti alla sua attuazione, fortemente voluta, invece, dal Movimento Cinque Stelle. Ma a nulla sono servite le critiche, perché anche con l’avvento del Premier Mario Draghi, la piattaforma ha continuato ad essere attiva. Ad ogni modo, ci sono alcune misure preventive da adottare per i numerosi furbetti che ...

Advertising

ibancomatti : Ecco la Grand eLista dei Cashback del 2021 - Tutti i Nuovi Cashback Attivi - Ely_Vally : @SkyTG24 @Lorenzo_Borga_ Tolgono il #cashback e affossano il #bonus110 le uniche misure che funzionavano e che face… - Markmywords2000 : Ho appena fatto la carta yap se vi interessa dopo la prima ricarica (minimo 5€) riceverete 10 euro bonus ecco il li… - ValerioDeMolli : RT @Ambrosetti_: #Cashback, ecco perché non deve essere cancellato. L'articolo di @ValerioDeMolli su @Corriere in cui vengono riportate le… - 50_salvo : RT @Ambrosetti_: #Cashback, ecco perché non deve essere cancellato. L'articolo di @ValerioDeMolli su @Corriere in cui vengono riportate le… -