Caro Filisetti | senza antifascismo non c’è antimafia | si vergogni e si dimetta!

(Di lunedì 26 aprile 2021) La circolare firmata dal dirigente dell’Ufficio scolastico regionale per le Marche, Marco Ugo, che invita studenti e studentesse a celebrare il 25 aprile commemorando tutti i caduti della seconda guerra mondialedistinzione di parte, è tanto vergognosa quanto pericolosa ed auspico che il ministro Bianchi intervenga prontamente. C’è una regola generale che va richiamata in premessa: un Paese è quello che è soprattutto per le scelte di rottura e discontinuità che ha saputo fare rispetto al passato dal quale arriva, parafrasando Calvino: ogni Paese riceve la sua forma dal deserto cui si oppone. L’Italia repubblicana e democratica, fondata sul lavoro, è l’Italia fondata da chi si è opposto al nazifascismo e che il 2 giugno 1946, sperimentando per la prima volta il suffragio universale, ha detto basta anche con la monarchia. La memoria ...

fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: #25APRILE Caro Filisetti, senza #antifascismo la mafia sarebbe Stato [di @mattiellodavide] - ilfattoblog : #25APRILE Caro Filisetti, senza #antifascismo la mafia sarebbe Stato [di @mattiellodavide] - andal68 : Eh no caro fascista di merda #filisetti, il 25Aprile festeggiamo la vostra sconfitta e nessun commiato per gli scon… -

Ultime Notizie dalla rete : Caro Filisetti

Il Fatto Quotidiano

Per questo,, troviamo pietoso, inaccettabile ed anche vergognoso il suo tentativo di occultare i caratteri fondanti della nostra Costituzione, che pure ha l'ardire di citare: e cioè il ...Per questo,, troviamo pietoso, inaccettabile ed anche vergognoso il suo tentativo di occultare i caratteri fondanti della nostra Costituzione, che pure ha l'ardire di citare: e cioè il ...C’è una regola generale che va richiamata in premessa: un Paese è quello che è soprattutto per le scelte di rottura e discontinuità che ha saputo fare rispetto al passato dal quale arriva, parafrasand ...Solo pochi mesi fa, uscendo da un lungo letargo in cui si era limitato a percepire l’appannaggio facendosi sentire e vedere il meno possibile, aveva lanciato un proclama sulla prima guerra mondiale in ...