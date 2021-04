Carburanti sintetici | è questa la tecnologia che darà nuova vita ai motori termici?

(Di lunedì 26 aprile 2021) Nei prossimi decenni saranno ancora centinaia di milioni le auto termiche e ibride ancora circolanti: esiste la necessità di renderle ancora più pulite di quanto già lo siano oggi. Come? Utilizzandoclimaticamente neutri, ottenuti combinando idrogeno verde e anidride carbonica catturata nell’ambiente mediante l’utilizzo di energia elettrica rinnovabile. Il risultato sono benzine pienamente compatibili con iesistenti e con l’infrastruttura di trasporto, distribuzione e stoccaggio. Unain cui crede fermamente la Porsche – contestualmente, il costruttore vorrebbe che le sue vendite fossero costituite per l’80% da auto elettriche già entro il 2030 – che, insieme a Siemens Energy e a diverse aziende internazionali, sta sviluppando un progetto pilota in Cile per la realizzazione del ...

Il Fatto Quotidiano

... infine, la Federazione individua un mix di soluzioni, "a partire dalla produzione e ricerca dei diversi low carbon fuels liquidi, tra cui biocarburanti e i(e - fuels)". Sara' ......viene iniettato all'interno dei cilindri e quindi sostituisce a tutti gli effetti i...tecnologia come l'elettrico per valutare i benefici di altre soluzioni come i combustibilie, ...Utilizzare energia verde per produrre benzine climaticamente neutre: è questa la sfida tecnologica che stanno inseguendo in molti. In palio c’è la sopravvivenza dei propulsori tradizionali, che divent ...Il pilota di Formula E Lucas Di Grassi chiede alla Formula 1 un'accelerazione nell'introduzione degli e-fuels nella massima categoria.