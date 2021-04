Captain America 4: è ufficiale il nuovo film MCU (Di lunedì 26 aprile 2021) Lo showrunner di The Falcon and The Winter Soldier starebbe in trattative con la Marvel per la realizzazione di Captain America 4 La scorsa settimana è andato in onda su Disney+ il sesto episodio di The Falcon and The Winter Soldier; questo, chiude definitivamente la seconda serie originale Marvel e apre ancora più possibilità per la 4 fase. Se lo avete già visto, saprete che Sam Wilson accetta infine l’eredità dello scudo di Steve Rogers, e il ruolo di Captain America (indossando anche il mitico costume dei fumetti). Arriva ora un importantissimo annuncio: la realizzazione di un nuovo film su Captain America. Il quarto, se prendiamo in considerazione le precedenti pellicole con protagonista Chris Evans. Secondo alcune indiscrezioni, il progetto ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 26 aprile 2021) Lo showrunner di The Falcon and The Winter Soldier starebbe in trattative con la Marvel per la realizzazione di4 La scorsa settimana è andato in onda su Disney+ il sesto episodio di The Falcon and The Winter Soldier; questo, chiude definitivamente la seconda serie originale Marvel e apre ancora più possibilità per la 4 fase. Se lo avete già visto, saprete che Sam Wilson accetta infine l’eredità dello scudo di Steve Rogers, e il ruolo di(indossando anche il mitico costume dei fumetti). Arriva ora un importantissimo annuncio: la realizzazione di unsu. Il quarto, se prendiamo in considerazione le precedenti pellicole con protagonista Chris Evans. Secondo alcune indiscrezioni, il progetto ...

