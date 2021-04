Campania | zona rossa fino al 30 aprile a Palomonte Salerno

Advertising

Agenzia ANSA

NAPOLI. Migliaia di napoletani hanno invaso le strade principali del centro e dei quartieri collinari di Napoli, "celebrando" un sole quasi estivo e la vigilia dellagialla. In tutti i quartieri le strade principali sono affollatissime, da cittadini che girano con la mascherina ma vogliono godersi la prima vera domenica di primavera.Spostamenti liberi tra regioni gialle - da Lombardia a Lazio, da Veneto a- con nuove regole da oggi, 26 aprile, anche per chi entra e esce daarancione (Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d'Aosta) erossa (Sardegna) per turismo o per visite a ...Si può consumare cibo al chiuso? Cosa si fa in caso di pioggia? Il conto si può pagare all’interno del locale? La ristorazione negli alberghi funziona? Riaprono ristoranti e bar in zona gialla, ma con ...Il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania è intervenuto in Costiera Amalfitana nel comprensorio del comune di Positano.