Campania, in arrivo la card della Regione per vaccinati: di cosa si tratta (Di lunedì 26 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – "La raccolta firme della Lega sul coprifuoco mi pare una stupidaggine. La Lega è dentro il governo, faccia le sue battaglie in Consiglio dei ministri". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca a margine di una visita all'ospedale pediatrico Santobono di Napoli. "La Lega – ha aggiunto – dovrebbe dire come si contrasta l'epidemia nei luoghi di assembramento. Io sono per consentire l'apertura dei ristoranti fino alle 23 e consentire il rientro a casa dei clienti fino alle 23.30, con in tasca la ricevuta fiscale da esibire alle forze dell'ordine che ti controllano. Non è nei ristoranti che si determina l'esplosione del contagio, ma nella movida incontrollata. Quando hai migliaia di persone senza mascherine che si trasmettono il contagio". De Luca ha ricordato che ...

