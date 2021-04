Cambiare il mondo per salvare il pianeta (Di lunedì 26 aprile 2021) Le edizioni Elèuthera mandano in libreria Ecologia e psicogeografia di Guy Debord (pp. 184 pagine, euro 17 euro), una significativa raccolta di scritti del teorico del Situazionismo. L’approfondita postfazione di Gianfranco Marelli, necessaria e stimolante, riassume il percorso di Debord e colloca questi scritti nell’opera complessiva del pensatore francese. I testi propongono una critica serrata all’illusione capitalista della green-economy e nello stesso tempo una riflessione sulla necessità di una visione complessa della cosiddetta questione ambientale. LA CELEBRE E GENIALE critica … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 26 aprile 2021) Le edizioni Elèuthera mandano in libreria Ecologia e psicogeografia di Guy Debord (pp. 184 pagine, euro 17 euro), una significativa raccolta di scritti del teorico del Situazionismo. L’approfondita postfazione di Gianfranco Marelli, necessaria e stimolante, riassume il percorso di Debord e colloca questi scritti nell’opera complessiva del pensatore francese. I testi propongono una critica serrata all’illusione capitalista della green-economy e nello stesso tempo una riflessione sulla necessità di una visione complessa della cosiddetta questione ambientale. LA CELEBRE E GENIALE critica … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

lofioramonti : Di questi disastri ne basta uno per cambiare il mondo. Errore umano, tecnico o semplice obsolescenza. Intanto in It… - ilriformista : Più volte annunciato, è arrivato il divorzio tra #Casaleggio e #M5S. Il definitivo 'the end' del movimento che dove… - Nicola_Bressi : Una bellissima giornata. Ho sentito 24 esposizioni da parte di giovani scienziate e scienziati, ricercatrici e rice… - AlessiaLexy : RT @art_it1: Quanti gesti fai per cambiare in meglio il mondo? ??@mengonimarco #EarthDay #EarthDay2021 #giornatamondialedellaterra #nature… - Adnil47991189 : RT @SeravalleSergio: ?? Il meccanismo della natura umana è ben architettato: la felicità fornisce l'energia necessaria affinché le persone s… -

Ultime Notizie dalla rete : Cambiare mondo Recovery plan, salta il salario minimo nell'ultima versione inviata al Parlamento Draghi presenta il Recovery Plan alla Camera: "Sfida epocale per cambiare l'Italia" /3. Recovery,... Esame di Stato addio, nel Recovery le lauree abilitanti per semplificare l'accesso al mondo del ...

ANNE MCLAREN, CHI È GENETISTA BRITANNICA/ 'Mai pensato a me come donna scienziato...' Anne McLaren è la donna che ha contribuito a cambiare la vita di migliaia di genitori in tutto il mondo. Vent'anni dopo la sua scoperta, quella della tecnica della fecondazione in vitro, nacque il primo bambino in provetta. Dal 1978 in poi, ...

Cambiare il mondo per salvare il pianeta | il manifesto Il Manifesto Il mondo dopo il Covid Il mondo è stato sconvolto da un nemico invisibile, un virus. In che modo questa microscopica incognita ha cambiato la storia? Ne abbiamo parlato con tre esperti.View on euronews ...

L’ultimo saluto ad Andrea Paternoster, l’apicoltore che ha cambiato il mondo del miele In centinaia da tutta Italia ai funerali a Vigo di Ton, in Trentino, davanti alla Mieli Thun. Scomparso a 54 anni dopo un incidente stradale. I ricordi: «Coraggioso al punto da sembrare un visionario» ...

Draghi presenta il Recovery Plan alla Camera: "Sfida epocale perl'Italia" /3. Recovery,... Esame di Stato addio, nel Recovery le lauree abilitanti per semplificare l'accesso aldel ...Anne McLaren è la donna che ha contribuito ala vita di migliaia di genitori in tutto il. Vent'anni dopo la sua scoperta, quella della tecnica della fecondazione in vitro, nacque il primo bambino in provetta. Dal 1978 in poi, ...Il mondo è stato sconvolto da un nemico invisibile, un virus. In che modo questa microscopica incognita ha cambiato la storia? Ne abbiamo parlato con tre esperti.View on euronews ...In centinaia da tutta Italia ai funerali a Vigo di Ton, in Trentino, davanti alla Mieli Thun. Scomparso a 54 anni dopo un incidente stradale. I ricordi: «Coraggioso al punto da sembrare un visionario» ...