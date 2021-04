Cambi: euro stabile in avvio a 1,2105 dollari (Di lunedì 26 aprile 2021) L'euro è stabile sul dollaro in avvio di settimana. La moneta unica segna 1,2105 dollari, con un rialzo quasi impercettibile dello 0,07%. Il Cambio con lo yen è a 130,52 anche in questo caso con una ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 26 aprile 2021) L'sul dollaro indi settimana. La moneta unica segna 1,, con un rialzo quasi impercettibile dello 0,07%. Ilo con lo yen è a 130,52 anche in questo caso con una ...

VALUTE: RISCHI E OPPORTUNITÀ Soprattutto se si è neofiti del mercato dei cambi e ci si affida a formatori senza la necessaria ... In particolare sulle "major" (dollaro, euro, yen e sterlina) evitando le più rischiose valute dei ...

Euro-dollaro: le quotazioni proseguono nel loro recupero Nella giornata di venerdì il cambio Euro/Dollaro (EUR/USD) ha compiuto un ulteriore balzo in avanti ed è risalito fino a quota 1,21. La struttura tecnica di ...

