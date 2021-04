Calciomercato Milan | c’è il rinnovo | Sfuma il colpo per il Psg

Advertising

Gazzetta_it : Il Milan ha l'accordo con Maignan. E Donnarumma tace ancora #calciomercato - SkySport : ULTIM'ORA MILAN PREVISTA QUESTA SERA LA FIRMA DI IBRAHIMOVIC L'attaccante svedese rinnova per un anno… - DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, atteso tra questa sera e domani l'annuncio del rinnovo di Zlatan #Ibrahimovic - fantapiu3 : #SerieA, #Milan, cattive notizie per #Ibrahimovic, è arrivato il comunicato ufficiale. #fantacalcio #campionato… - MartinSa1988 : RT @calciomercatoit: ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan

...avrebbe un interesse finanziario in una società di scommesse Arrivano pessime notizie in casa,... Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime diISCRIVITI al canale YOUTUBE! La ....it vi offre la cronaca del match dello stadio 'Olimpico Grande Torino'. LE FORMAZIONI ... Gattuso CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 79, Atalanta 68,* 66, Juventus 66, Napoli* 63, Lazio*...Il Psg si tira fuori dalla corsa al giocatore: restano solo i rossoneri e la Juventus. Milan o Juventus: restano due soluzioni per Gianluigi Donnarumma in vista della prossima stagione. Il Paris Saint ...Zlatan Ibrahimovic è finito al centro di un'indagine da parte dall'UEFA, per la vicenda della società di scommesse di cui è co-proprietario.