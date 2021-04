Calciomercato Juventus | da Icardi a Morata | nuovo intreccio per l’attacco

(Di lunedì 26 aprile 2021)– La parola rivoluzione risuona forte alla Continassa. I reparti da rifondare sono il centrocampo e. Sul tavolo dellaci sono diversi nomi di attaccanti. Tutti, per un motivo o per un altro possono arrivare alla corte della Vecchia Signora. Si tratta di elementi low cost o di calciatori tesseratili tramite degli scambi. Nel primo caso occhio alla pista riguardante il futuro di Arkadiusz Milik. Nel mirino dei bianconeri da diversi mesi, ora l’ex Napoli potrebbe finire proprio al PSG completando l’per il bomber Un discorso a parte, invece, per Mauro. Il bomber argentino interessa alla, ma non è da ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

Commenta per primo Gianluigi Buffon crea una propria Academy. Il portiere dellaspiega: 'Una full - immersion completa, con un programma di allenamento personalizzato creato ad hoc per ciascun portiere. Speriamo di dare il kick off a giugno, ma la partenza è subordinata ...Massimiliano Allegri si trova a Roma, ma per motivi personali: resta in corsa la sua candidatura per il dopo - Fonseca Sono ore calde per il prossimo allenatore della Roma. Allegri e Sarri sono i due ...La Juventus prova ad accelerare per Khvicha Kvaratskhelia, talento georgiano del Rubin Kazan, da tempo nel mirino di diversi club italiani, tra cui Napoli ...La Juventus segue i suoi calciatori in prestito, ognuno con la sua particolare situazione. Il punto settimanale sui bianconeri in prestito La Juventus ha operato le sue scelte di calciomercato nel cor ...