Calcio | Tuchel ' A Madrid servirà il miglior Chelsea per 90 minuti'

(Di lunedì 26 aprile 2021) "La nuova Champions? Si pensa solo a giocare di più, non alla qualità"(SPAGNA) - "Dobbiamo essere noi stessi perchè più in alto sali, più devi contare sulle tue forze. La sfida sarà essere la ...

"La squadra è unita, siamo pronti a soffrire insieme - proseguealla vigilia - E' un buon momento per affrontare questa partita, vogliamo giocare con fame e anche se magari abbiamo un po' meno ...... 'L'arbitro farà il suo lavoro e noi giocheremo al. Se ci mettessimo a pensare a cose che ...: 'È il momento giusto per sfidare il Real' Le sensazioni della vigilia sono positive, in casa ...Tuchel sulla sfida contro il Real "Mancherà solo Kovacic, gli altri sono a disposizione. Abbiamo giocato contro i migliori d'Europa e finora abbiamo sempre fatto bene. Dobbiamo e ...Dopo una settimana turbolenta per via della Super League, il Chelsea si appresta a giocarsi la semifinale di Champions League proprio contro una delle altre "ribelli", il Real Madrid di Zinedine Zidan ...