Calcio | tris al Milan con super Correa e Immobile | Lazio in corsa per la Champions

Roma, 26 apr. – (Adnkronos) – La Lazio si lascia alle spalle la 'manita' incassata giovedì dal Napoli e si riscatta battendo 3-0 il Milan tra le mura amiche dell'Olimpico centrando il sesto successo nelle ultime sette partite. Tre punti che fanno rientrare i biancocelesti nella corsa a un posto per la prossima Champions League. I capitolini salgono a quota 61, 5 punti in meno di Juventus, Napoli e dei rossoneri appaiati al terzo posto, con una partita ancora da recuperare. A decidere il match la doppietta di Correa, a segno in avvio delle due frazioni e il gol di Immobile nei minuti finali della partita.

