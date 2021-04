Calcio: Serie A, le formazioni ufficiali di Lazio-Milan (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma, 26 apr. - (Adnkronos) - Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Lazio e Milan in campo alle 20.45 allo stadio Olimpico nel posticipo della 33/a giornata di Serie A. Tra i rossoneri in campo dal 1' Mandzukic. Questi gli 11 iniziali. Lazio (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. A disp: Alia, Strakosha, Hoedt, Patric, Akpa Akpro, Cataldi, Fares, Parolo, Pereira, Muriqi. All. Inzaghi. Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Théo Hernandez; Bennacer, Kessiè; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Mandzukic. A disp.: Jungdal, T?t?ru?anu, Dalot, Gabbia, Kalulu, Romagnoli, Castillejo, Díaz, Hauge, Kruni?, Meïte, Tonali, Leão. All. Pioli. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma, 26 apr. - (Adnkronos) - Sono state annunciate lediin campo alle 20.45 allo stadio Olimpico nel posticipo della 33/a giornata diA. Tra i rossoneri in campo dal 1' Mandzukic. Questi gli 11 iniziali.(3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. A disp: Alia, Strakosha, Hoedt, Patric, Akpa Akpro, Cataldi, Fares, Parolo, Pereira, Muriqi. All. Inzaghi.(4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Théo Hernandez; Bennacer, Kessiè; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Mandzukic. A disp.: Jungdal, T?t?ru?anu, Dalot, Gabbia, Kalulu, Romagnoli, Castillejo, Díaz, Hauge, Kruni?, Meïte, Tonali, Leão. All. Pioli.

