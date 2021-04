Calcio: Serie A, è ufficiale, recupero Lazio-Torino il 18 maggio (Di lunedì 26 aprile 2021) Milano, 26 apr. – (Adnkronos) – Adesso è ufficiale: il match Lazio-Torino, valido per la 25/a giornata di Serie A, sarà recuperato martedì 18 maggio alle ore 20.30. Lo annuncia la Lega Serie A in una nota: “In ottemperanza alla decisione della Prima Sezione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale depositata il 30 marzo 2021 e vista la delibera assunta dal Consiglio di Lega il 24 aprile 2011, si comunica che la gara di campionato di Serie A Lazio-Torino, valevole per la sesta giornata di ritorno e programmata per martedì 2 marzo 2021, sarà recuperata martedì 18 maggio alle ore 20.30”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 26 aprile 2021) Milano, 26 apr. – (Adnkronos) – Adesso è: il match, valido per la 25/a giornata diA, sarà recuperato martedì 18alle ore 20.30. Lo annuncia la LegaA in una nota: “In ottemperanza alla decisione della Prima Sezione della Corte Sportiva d’Appello Nazionale depositata il 30 marzo 2021 e vista la delibera assunta dal Consiglio di Lega il 24 aprile 2011, si comunica che la gara di campionato di, valevole per la sesta giornata di ritorno e programmata per martedì 2 marzo 2021, sarà recuperata martedì 18alle ore 20.30”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Serie Serie A: Programma anticipi e posticipi 1618di ritorno Lo ha reso noto la Lega di serie A MILANO - La Lega di serie A ha reso nota la programmazione degli anticipi e posticipi validi per la 16a, 17a e 18a giornata di ritorno della Serie A.16a GIORNATA DI RITORNO SABATO 8 MAGGIO ore 15: Spezia - Napoli; ...

Ronaldo in panchina non è lesa maestà. Siete d'accordo? Vi risponde G.B. Olivero Nuova puntata di 'zonamista bianconera', un appuntamento dedicato ai tifosi della Juve. Un modo per confrontarsi sui temi di attualità della squadra, per commentare i risultati e le strategie ...

Calcio: Serie A, è ufficiale, recupero Lazio-Torino il 18 maggio Metro Anticipi e posticipi di Serie A: ecco quando la Fiorentina affronterà Lazio, Cagliari e Napoli La Lega Calcio ha appena comunicato date e orari di anticipi e posticipi della 35esima, 36esima e 37esima giornata di Serie A. Ecco nel dettaglio gli appuntamenti che riguardano la Fiorentina: 35^ GIO ...

Calcio: Serie A, è ufficiale, recupero Lazio-Torino il 18 maggio Milano, 26 apr. - (Adnkronos) - Adesso è ufficiale: il match Lazio-Torino, valido per la 25/a giornata di Serie A, sarà recuperato martedì 18 maggio ...

