Calcio: Manchester United, Bailly rinnova fino al 2024 (Di lunedì 26 aprile 2021) Manchester, 26 apr. -(Adnkronos) - Il difensore del Manchester United Eric Bailly ha rinnovato il suo contratto fino al 2024. Il 27enne ivoriano, arrivato a Old Trafford nel 2016 per 38 milioni di euro, ha fin qui raccolto 100 presenze segnando una rete con la maglia dei red devils. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021), 26 apr. -(Adnkronos) - Il difensore delErichato il suo contrattoal. Il 27enne ivoriano, arrivato a Old Trafford nel 2016 per 38 milioni di euro, ha fin qui raccolto 100 presenze segnando una rete con la maglia dei red devils.

