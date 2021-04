Calcio | la Figc approva la norma anti-Super Lega Gravina | «Chi aderirà ad altri tornei sarà escluso dalle competizioni internazionali»

(Di lunedì 26 aprile 2021) Dopo il caso aperto da 12 club europei, con l’annuncio della creazione di una nuova competizione, laprende provvedimenti. Il Consiglio federale ha votato oggi l’inserimento di una. «Ai fini della iscrizione al campionato – si legge nel testo cheinserito attraverso una modifica dell’articolo 16 delle Noif (norme organizzative interne alla) – la società si impegna a non partecipare aorganizzate da associazioni private non riconosciute dalla Fifa, dalla Uefa e dalla». La partecipazione a campionati di natura privatistica «comporta la decadenza dell’affiliazione», prosegue il testo nella parte sanzionatoria. L’ok dellaservirà anche per l’adesione a gare e ...

Sono quindi sotto l'egida delle federazionie della FIFA. Anche il Trofeo Birra Moretti' C'è chi si chiede: 'Praticamente per le tournée estive il club deve essere autorizzato dalla??? ...ROMA - Pugno di ferro della Federcalcio contro la Superlega, con una norma ad hoc varata dalla: 'Chi ritiene di voler partecipare a una competizione non prevista e non autorizzata da, UEFA e FIFA, perderà l'affiliazione. Chi ha interpretato la Superlega come un atto di semplice debolezza da parte di alcune società che vivono difficoltà economiche, sbaglia. Al momento non ...LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, cercasi alternativa a Eriksen | Nome a sorpresa. Risultato: tutti hanno votato un secco quanto convincente sì. Che cosa ha votato Beppe Marotta. Giornata importante ...Durante il Consiglio Federale del 26 aprile sono state rese note nuove nomine relative agli organi di Giustizia Sportiva a livello nazionale. La novità più significativa riguarda la Lega Pro, che ha u ...