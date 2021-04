Calcio: Immobile, ‘contro il Milan è l’ultima chance, non possiamo sbagliare’ (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma, 26 apr. – (Adnkronos) – “La partita di oggi rappresenta per noi l’ultima chance per restare lì e sappiamo di non poterla sbagliare”. Così l’attaccante della Lazio Ciro Immobile a pochi minuti dall’inizio del match contro il Milan decisivo per la qualificazione alla prossima Champions League. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma, 26 apr. – (Adnkronos) – “La partita di oggi rappresenta per noiper restare lì e sappiamo di non poterla sbagliare”. Così l’attaccante della Lazio Ciroa pochi minuti dall’inizio del match contro ildecisivo per la qualificazione alla prossima Champions League. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

CorSport : #Immobile spinge la #Lazio: 'Con il #Milan ultima chance!' ???? - sportli26181512 : Immobile spinge la Lazio: 'Con il Milan ultima chance!': L'attaccante ha parlato nel pre partita dell'Olimpico anch… - sportli26181512 : Lazio-Milan, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE: La 33^ giornata del campionato di Serie A si c… - GSigno47 : #atuttarete nella partita d’andata Torino Lazio Immobile non poteva giocare perché non è stato messo in isolamento… - LALAZIOMIA : Andrea Propato (Radio Rossonera): “Lazio-Milan gara equilibrata, valida per la Champions. Milinkovic e Immobile son… -