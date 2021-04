Calcio | Il Bayern vuole Nagelsmann ma il Lipsia chiede maxi - indennizzo

(Di lunedì 26 aprile 2021) Il tecnico potrebbe liberarsi per una cifra vicina ai 25 milioni MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - IlMonaco avrebbe individuato l'allenatore per la prossima stagione ma l'operazione si annuncia ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Bayern

IlMonaco è attualmente guidato da Hansi Flick che però ha già annunciato di voler lasciare a fine stagione: nel suo futuro dovrebbe esserci la panchina della nazionale tedesca che dopo gli ...DIRETTEDEL 26 APRILE 2021 Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi [ ... Liga 2020/2021 19:00München II - 1. FC Saarbrücken Gibilterra > Premier Divison 2020/2021 ...Il Bayern Monaco è sempre più vicino ad abbracciare la prossima stagione Julian Nagelsmann, uno degli allenatori più desiderati in Europa e considerato la nuova frontiera dei tecnici. Exklusive: @FCBa ...Bayern Monaco, Julian Nagelsmann è il prescelto per la panchina: il Lipsia, però, chiede indennizzo di 25 milioni della clausola rescissoria ...