Calcio | Bakayoko e Osimhen stendono il Toro | il Napoli aggancia Juve e Milan al 3° posto

(Di lunedì 26 aprile 2021) Torino, 26 apr. - (Adnkronos) - Ilsi impone con autorevolezza per 2-0 in trasferta contro il Torino entus e, in campo tra pochi minuti a Roma con la Lazio, al terzoin classifica, con 66 punti, rafforzando la propria candidatura a unin Champions League. Prova brillante degli azzurri che partono di slancio e nel primo quarto d'ora segnano i due gol decisivi cona Osmihen. Resta in acque agitate la squadra granata ferma a quota 31 in sedicesima piazza insieme a Cagliari e Benevento. Allo stadio Olimpico-Grande Torino la squadra di Gattuso parte subito con il piede schiacciato sull'acceleratore e spacca il match nel primo quarto d'ora con un uno-due micidiale. All'11' sblocca il matchcon un gran ...

Advertising

sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Alvino: “Contento per Bakayoko e Gattuso troppe volte offesi”: Alvino:… - mcaratozzolo58 : RT @RaiSport: ? Il #Napoli vince a #Torino e aggancia la #Juventus A segno #Bakayoko e #Osimhen nel primo tempo, espulso #Mandragora nel f… - Eurosport_IT : Napoli ufficialmente in zona Champions! Batte il Torino e aggancia la Juventus ???? #TorinoNapoli | #SerieA - darioderrico : RT @RaiSport: ? Il #Napoli vince a #Torino e aggancia la #Juventus A segno #Bakayoko e #Osimhen nel primo tempo, espulso #Mandragora nel f… - Diego31883 : RT @RaiSport: ? Il #Napoli vince a #Torino e aggancia la #Juventus A segno #Bakayoko e #Osimhen nel primo tempo, espulso #Mandragora nel f… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Bakayoko

Metro

TORINO - Il Napoli vince 2 - 0 in casa del Torino : vantaggio azzurro al 10' concon un destro dalla distanza e raddoppio di Osimhen in contropiede al 13'. Tre punti importanti per gli azzurri che, così, ottengono un altro successo fondamentale in chiave Champions League ...Grande primo tempo quello della squadra di Gattuso, a segno all'11' con un gran tiro da fuori die 2' dopo con un contropiede di Osimhen innescato da un errore di Nkoulou. Ospiti più volte ...TORINO - Missione compiuta per il Napoli, che passa con autorevolezza sul campo del Toro e inguaia i granata, ora in piena zona rossa a braccetto con Benevento e Cagliari. Gli azzurri, ...Gli azzurri erano passati in vantaggio appena 2’ prima: botta angolatissima di Bakayoko da fuori, senza granata capaci di rallentarne la progressione. Morale? Il Napoli raggiunge di nuovo la Juventus ...