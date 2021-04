Calcio | Bakayoko e Osimhen stendono il Toro | il Napoli aggancia Juve e Milan al 3° posto

(Di lunedì 26 aprile 2021) Torino, 26 apr. – (Adnkronos) – Ilsi impone con autorevolezza per 2-0 in trasferta contro il Torino entus e, in campo tra pochi minuti a Roma con la Lazio, al terzoin classifica, con 66 punti, rafforzando la propria candidatura a unin Champions League. Prova brillante degli azzurri che partono di slancio e nel primo quarto d’ora segnano i due gol decisivi cona Osmihen. Resta in acque agitate la squadra granata ferma a quota 31 in sedicesima piazza insieme a Cagliari e Benevento. Allo stadio Olimpico-Grande Torino la squadra di Gattuso parte subito con il piede schiacciato sull’acceleratore e spacca il match nel primo quarto d’ora con un uno-due micidiale. All’11’ sblocca il matchcon un gran ...

Advertising

sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Alvino: “Contento per Bakayoko e Gattuso troppe volte offesi”: Alvino:… - mcaratozzolo58 : RT @RaiSport: ? Il #Napoli vince a #Torino e aggancia la #Juventus A segno #Bakayoko e #Osimhen nel primo tempo, espulso #Mandragora nel f… - Eurosport_IT : Napoli ufficialmente in zona Champions! Batte il Torino e aggancia la Juventus ???? #TorinoNapoli | #SerieA - darioderrico : RT @RaiSport: ? Il #Napoli vince a #Torino e aggancia la #Juventus A segno #Bakayoko e #Osimhen nel primo tempo, espulso #Mandragora nel f… - Diego31883 : RT @RaiSport: ? Il #Napoli vince a #Torino e aggancia la #Juventus A segno #Bakayoko e #Osimhen nel primo tempo, espulso #Mandragora nel f… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Bakayoko

Metro

TORINO - Il Napoli vince 2 - 0 in casa del Torino : vantaggio azzurro al 10' concon un destro dalla distanza e raddoppio di Osimhen in contropiede al 13'. Tre punti importanti per gli azzurri che, così, ottengono un altro successo fondamentale in chiave Champions League ...all'11'incrocia il destro dai 18 metri e fulmina Sirigu. appena due minuti dopo Osimhen va via in contropiede complice una leggerezza di N'Koulou, viene rimontato da Bremer ma riesce ...TORINO - Missione compiuta per il Napoli, che passa con autorevolezza sul campo del Toro e inguaia i granata, ora in piena zona rossa a braccetto con Benevento e Cagliari. Gli azzurri, ...Torino, 26 apr. - (Adnkronos) - Il Napoli si impone con autorevolezza per 2-0 in trasferta contro il Torino e aggancia Juventus e Milan, in campo tra ...