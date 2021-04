“Buongiorno mamma!” arriva su Canale 5 e ricompare Domenico Diele: nel 2017 ha ucciso una donna (Di lunedì 26 aprile 2021) “Buongiorno mamma!” arriva su Canale 5 ma nel cast c’è anche Domenico Diele: l’attore è stato condannato per aver travolto e ucciso una donna nel 2017 sotto effetto di stupefacenti. È polemica, ma i produttori rispondono così. L’evento sconvolse tutti: quattro anni fa Domenico Diele, nel giugno del 2017, travolse e uccise nella notte una L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 26 aprile 2021) “su5 ma nel cast c’è anche: l’attore è stato condannato per aver travolto eunanelsotto effetto di stupefacenti. È polemica, ma i produttori rispondono così. L’evento sconvolse tutti: quattro anni fa, nel giugno del, travolse e uccise nella notte una L'articolo proviene da Leggilo.org.

