Buon compleanno Anouk Aimée, Italo Vegliante, Paolino Pulici… (Di martedì 27 aprile 2021) …Graziano Delrio, Vittorio Cecchi Gori, Claudio Burlando, Dominique Boschero, Giustina Demetz, Lina Sotis, Enzo Braschi, Viviane Reding, Francesco Paolo Sisto, Davide de Zan, Marco Carra, Angelo Mangiante, Giuseppe de Mita, Valerio Fiori, Silvia Farina Elia… Oggi 27 aprile compiono gli anni: Carlo Redaelli, ex calciatore; Anouk Aimée, attrice; Nico Perrone, storico, saggista, giornalista; Luca Colasanto, politico, editore, giornalista; Dominique Boschero, attrice; Lily Tirinnanzi, attrice; Giustina Demetz, sciatrice; Filippo Cavazzuti, economista, politico; Vittorio Cecchi Gori, imprenditore, politico, produttore cinema; Lina Sotis, scrittrice, giornalista; Roberto Bonadimani, fumettista, illustratore; Patrizia Carrano, giornalista, scrittrice; Venanzio Nocchi, politico; Enzo Braschi, attore, comico, scrittore; Giovanni di Stasi, politico; Vittorio ...

Ultime Notizie dalla rete : Buon compleanno ANNE MCLAREN, CHI È GENETISTA BRITANNICA/ 'Mai pensato a me come donna scienziato...' ... ed in particolare amava andare alla feste ma anche i bambini, e da buon inglese, il gioco del ... Google ha deciso di commemorarla in occasione del suo 94esimo compleanno. Il creatore del Doodle, in ...

Primo aperitivo e prima cena all'aperto: nel savonese la movida riparte a metà fotogallery ...centigradi di temperatura ed un cielo plumbeo non si sono scoraggiati e hanno inaugurato la cosiddetta riapertura italiana con un aperitivo di buon auspicio. C'è anche chi festeggia un compleanno , ...

Buon compleanno Berto Biondi Il Giornale di Barga online Tanti auguri, caro manifesto Il 28 fatemi gli auguri Fatemi gli auguri, perché il 28 aprile festeggerò le mie nozze d’oro con il manifesto. 50 anni senza un adulterio. Di fedeltà reciproca. Voglio ricordare le tante ed i tanti de ...

Buon compleanno Berto Biondi LUCCA - Tanti auguri al caro signor Berto Biondi, nostro fedele abbonato originario di Sommocolonia e residente a Lucca. Oggi, 26 aprile, compie gli anni, ...

