Bundesliga: il Borussia batte il Wolfsburg e punta il quarto posto. Inciampa il Bayern (Di lunedì 26 aprile 2021) Ci sono ancora tanti obiettivi contesi in Bundesliga , nonostante il Bayern Monaco sia avviato alla vittoria del campionato . I bavaresi sono caduti nella 31esima giornata contro il Mainz , ma hanno ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021) Ci sono ancora tanti obiettivi contesi in, nonostante ilMonaco sia avviato alla vittoria del campionato . I bavaresi sono caduti nella 31esima giornata contro il Mainz , ma hanno ...

Advertising

De_Taquitoo : #SerieA ???? ??Fiorentina 1-1 Juventus ??Inter 1-0 H. Verona ??Benevento 2-4 Udinese ??Cagliari 3-2 Roma ??Atalanta 5-0 Bo… - TuttoBundesliga : Due vittorie per @DieRotenBullen e @borussia nei posticipi domenicali! I 5 gol dei #Fohlen importantissimi per la… - sportface2016 : #Bundesliga, #MoenchenGladbach da urlo: pokerissimo all'#ArminiaBielefeld - sportli26181512 : Monchengladbach-Arminia Bielefeld 5-0: Rotondo successo interno per il Borussia Monchengladbach nel match valido pe… - GianniVaretto : RT @ETGazzetta: #bundesliga, #Haaland rullo da record. E il #BorussiaDortmund rivede la #ChampionsLeague -