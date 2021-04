Brilla Technogym su promozione Goldman Sachs in vista di riaperture

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 26 aprile 2021) (Teleborsa) –nte rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,71% e si attesta a 11,29. Il leader mondiale nel settore delle soluzioni fitness e wellness beneficia del fatto chelo ha inserito in una lista composta da circa sessanta azioni europee ben posizionate per sfruttare il progressivo allentamento delle misure restrittive anti-pandemia. Operativamente le attese propendono per la continuazione del rialzo verso la resistenza stimata in area 11,53 e successiva a quota 12,09. Supporto a 10,97.