BrianzAcque, erogatori di acqua a chilometro zero nel centro vaccinale di Besana Brianza (Di lunedì 26 aprile 2021) Milano, 26 apr.(Adnkronos) – Sono stati inaugurati nella tarda mattinata di oggi due self service idrici installati al centro vaccinale del palazzetto Ezio Perego di via De Gasperi, a Besana Brianza. La coppia di dispenser è stata messa a disposizione da Brianzacque, la società pubblica partecipata dai comuni che gestisce il servizio idrico a Monza e Brianza. Uno servirà ad offrire gratuitamente ristoro con la buona acqua di rete a chilometro zero al personale sanitario, amministrativo e ai volontari. L’altro invece, sarà a disposizione dei cittadini in attesa di ricevere l’inoculazione del vaccino anti Covid. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 26 aprile 2021) Milano, 26 apr.(Adnkronos) – Sono stati inaugurati nella tarda mattinata di oggi due self service idrici installati aldel palazzetto Ezio Perego di via De Gasperi, a. La coppia di dispenser è stata messa a disposizione da, la società pubblica partecipata dai comuni che gestisce il servizio idrico a Monza e. Uno servirà ad offrire gratuitamente ristoro con la buonadi rete aal personale sanitario, amministrativo e ai volontari. L’altro invece, sarà a disposizione dei cittadini in attesa di ricevere l’inoculazione del vaccino anti Covid. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

fisco24_info : BrianzAcque, erogatori di acqua a chilometro zero nel centro vaccinale di Besana Brianza: Sono stati inaugurati nel… - TV7Benevento : BrianzAcque, erogatori di acqua a chilometro zero nel centro vaccinale di Besana Brianza... - TV7Benevento : BrianzAcque: erogatori di acqua a chilometro zero nel centro vaccinale di Besana Brianza (2)... - TV7Benevento : BrianzAcque: erogatori di acqua a chilometro zero nel centro vaccinale di Besana Brianza... -

Ultime Notizie dalla rete : BrianzAcque erogatori Monza: arrivano le casette dell'acqua di condominio ... pescata dall'acquedotto comunale, sarà costantemente controllata dai laboratori di Brianzacque e ... La fiducia dei cittadini nell'affidabilità degli erogatori è testimoniata dai dati: nel 2020, ...

Anche a Bellusco in arrivo la casetta dell'acqua firmata da BrianzAcque Sono stati avviati martedì 30 marzo i lavori per la predisposizione del punto di erogazione dell'acqua in piazza Libertà da parte di BrianzAcque. Come per gli erogatori presenti negli altri comuni e ...

BrianzAcque, erogatori di acqua a chilometro zero nel centro vaccinale di Besana Brianza Metro BrianzAcque, erogatori di acqua a chilometro zero nel centro vaccinale di Besana Brianza Condividi questo articolo:Milano, 26 apr.(Adnkronos) – Sono stati inaugurati nella tarda mattinata di oggi due self service idrici installati al centro vaccinale del palazzetto Ezio Perego di via De G ...

L’acqua alla spina arriva nei condomini Parte lunedì la possibilità per i condomini monzesi di richiedere di far parte della sperimentazione di Verde Acqua, il progetto per installare in spazi privati le casette dell’acqua alla spina diffus ...

... pescata dall'acquedotto comunale, sarà costantemente controllata dai laboratori die ... La fiducia dei cittadini nell'affidabilità degliè testimoniata dai dati: nel 2020, ...Sono stati avviati martedì 30 marzo i lavori per la predisposizione del punto di erogazione dell'acqua in piazza Libertà da parte di. Come per glipresenti negli altri comuni e ...Condividi questo articolo:Milano, 26 apr.(Adnkronos) – Sono stati inaugurati nella tarda mattinata di oggi due self service idrici installati al centro vaccinale del palazzetto Ezio Perego di via De G ...Parte lunedì la possibilità per i condomini monzesi di richiedere di far parte della sperimentazione di Verde Acqua, il progetto per installare in spazi privati le casette dell’acqua alla spina diffus ...