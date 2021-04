Borat 2 | il folle provino di Maria Bakalova | Ha bevuto l' acqua dalla ciotola dei cani

(Di lunedì 26 aprile 2021) Durante unper ottenere la parte da coprotagonista nel film2, l'attriceha addirittural'di alcuni, coprotagonista di2, è stata protagonista di una dir pocoper ottenere il ruolo nel film con Sacha Baron Cohen, arrivando anche a beredi alcuni. Grazie al ruolo di Tutar Sagdiyev nel sequel diha ottenuto una candidatura all'Oscar come miglior attrice non protagonista, ...

Maria Bakalova, coprotagonista di Borat 2, è stata protagonista di un provino a dir poco folle per ottenere il ruolo nel film con Sacha Baron Cohen, arrivando anche a bere acqua dalla ciotola di alcuni cani. Grazie al ruolo di Tutar Sagdiyev nel sequel di Borat ha ottenuto una candidatura all'Oscar come miglior attrice non protagonista. Da non sottovalutare la folle e spiritosa esplosione attoriale di Maria Bakalova in Borat - Seguito di film cinema. Borat: Seguito di Film (Borat 2) è uscito nell'autunno del 2020 ma sembra ancora ieri e tutti abbiamo bene impresse nella memoria ...