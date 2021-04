Bonus collaboratori sportivi 2021 del governo Draghi, ultime notizie: c’è tempo fino al 27 aprile (Di lunedì 26 aprile 2021) Le domande relative al Bonus collaboratori sportivi 2021 potranno essere inoltrate ancora per pochissimo tempo. Grazie alla riapertura dei termini, sarà infatti possibile procedere con l’invio della pratica entro domani 27 aprile 2021. Ricordiamo che l’indennità erogata dal governo Draghi rappresenta una vera e propria boccata di ossigeno per tantissimi professionisti del settore. Sono infatti più di 150mila i potenziali collaboratori sportivi che hanno già ricevuto nella scorsa settimana il Bonus relativo al primo trimestre dell’anno. La recente riapertura dei termini ha però concesso più tempo al fine di inoltrare la propria domanda. L’esecutivo punta così a rendere ... Leggi su notizieora (Di lunedì 26 aprile 2021) Le domande relative alpotranno essere inoltrate ancora per pochissimo. Grazie alla riapertura dei termini, sarà infatti possibile procedere con l’invio della pratica entro domani 27. Ricordiamo che l’indennità erogata dalrappresenta una vera e propria boccata di ossigeno per tantissimi professionisti del settore. Sono infatti più di 150mila i potenzialiche hanno già ricevuto nella scorsa settimana ilrelativo al primo trimestre dell’anno. La recente riapertura dei termini ha però concesso piùal fine di inoltrare la propria domanda. L’esecutivo punta così a rendere ...

AlertVirus : RT @AlertVirus: #Bonus collaboratori sportivi, riaperte le domande per gli aventi titolo esclusi. Grazie @gasparripdl Per il determinante/i… - gasparripdl : RT @AlertVirus: #Bonus collaboratori sportivi, riaperte le domande per gli aventi titolo esclusi. Grazie @gasparripdl Per il determinante/i… - AlertVirus : #Bonus collaboratori sportivi, riaperte le domande per gli aventi titolo esclusi. Grazie @gasparripdl Per il determ… - tvbusiness24 : #BonusCovid, #AgenziaDelleEntrate: cambia per autonomi e collaboratori coordinati?? -