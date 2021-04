Boniek contro Agnelli | “Mi ha tolto la stella dallo Stadium | potrei dire mille cose…”

(Di lunedì 26 aprile 2021) ZibiAndreae la Superlega: “Hanno l’ossessione di vincere ma non hanno saputo gestire i conti”. Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Zibiha parlato di Andreae della Superlega, senza risparmiare critiche al numero uno della Juventus., “Preferisco non parlare, mi halacose ma preferisco rimanere in silenzio” “Preferisco non parlare di lui, mi halaper quello che avevo fatto con la Juventus. ...

Advertising

forumJuventus : Il Giornale: 'Agnelli al tutti contro uno nel silenzio di Inter e Milan, che mandano avanti gli altri. Il president… - Quique1973 : RT @marman33: #Boniek contro la #Superlega. Stiamo vivendo un periodo particolarmente complicato e lo sport è solo un hobby, uno svago'. C… - marman33 : #Boniek contro la #Superlega. Stiamo vivendo un periodo particolarmente complicato e lo sport è solo un hobby, uno… - sardusrebel : RT @Vamor711: Certo che #Boniek eletto al volo viceUefa da #Ceferin, dopo le dichiarazioni contro @andagn non è uno sgarbo no..li in mezzo… - F_mea_brachio : @BoniekZibi Caro signor Boniek dopo la sua ennesima polemica contro la sua Juventus io mi auguro che finalmente le… -

Ultime Notizie dalla rete : Boniek contro

Si aggiunge Zibì, appena nominato vicepresidente da Ceferin: "Agnelli mi ha tolto la stella ... Tuttiuno, dunque, mentre il resto della comitiva, fatta eccezione per il Real Madrid e il ......e tutti coloro che amano il calcio non cedono e lotteranno nella massima misura possibilele ...53 Karl - Erik Nilsson (SWE)* 52 Alexander Dyukov (RUS) 50 David Gill (ENG)* 48 Zbigniew(...Ibrahimovic non so se giocherà contro la Lazio, si proverà a recuperarlo fra domani ... economia che soffre e soffrirà di situazioni difficili, comunque". ZBIGNIEW BONIEK SU TWITTER - "Siviglia e San ...Il presidente della Juventus è un bersaglio facile. I vertici dei club milanesi mandano avanti gli altri Sono tutti in piazza e sparano al bersaglio facile. Andrea Agnelli è l'orso del tiro a segno, p ...