Bologna, rave party al parco: decine di persone ballano assembrate senza mascherina | VIDEO (Di lunedì 26 aprile 2021) decine di persone assembrate che ballano con musica a tutto volume senza mascherina. È quello che avvenuto domenica 25 aprile a Bologna, a Villa Angeletti, un parco della prima periferia della città. Un vero e proprio rave party in piena violazione delle norme anti contagio Covid. Sui social sono stati pubblicati VIDEO e foto che testimoniano la festa “illegale” andata in scena per ore nel parco. È intervenuta la polizia. A denunciare l’accaduto è stato il deputato di Fratelli d’Italia, Galeazzo Bignami, che promette di portare la vicenda all’attenzione della ministra Luciana Lamorgese attraverso un’interrogazione. “A Bologna vale questa regola, a ... Leggi su tpi (Di lunedì 26 aprile 2021)dichecon musica a tutto volume. È quello che avvenuto domenica 25 aprile a, a Villa Angeletti, undella prima periferia della città. Un vero e proprioin piena violazione delle norme anti contagio Covid. Sui social sono stati pubblicatie foto che testimoniano la festa “illegale” andata in scena per ore nel. È intervenuta la polizia. A denunciare l’accaduto è stato il deputato di Fratelli d’Italia, Galeazzo Bignami, che promette di portare la vicenda all’attenzione della ministra Luciana Lamorgese attrso un’interrogazione. “Avale questa regola, a ...

Advertising

galeazzobignami : Ecco Bologna oggi. Rave party non autorizzato senza che nessuno intervenisse. Lamorgese semplicemente vergognosa.… - myrtamerlino : Rispetto delle regole, buonsenso e controlli. Niente di tutto questo nel video di un rave a #Bologna che mi fanno s… - salvosottile : A Bologna tutti al rave e senza mascherina per dire w il 25 aprile. Com’èra la storia del rischio ragionato?… - TerroneDoc : RT @Mirith_: Ok. Aspettiamo i commenti dei cervelloni sugli assembramenti da 'Bella ciao' Quelli erano concessi? Assembramenti Bologna 2… - Mirith_ : Ok. Aspettiamo i commenti dei cervelloni sugli assembramenti da 'Bella ciao' Quelli erano concessi? Assembrament… -