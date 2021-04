Bologna-Fiorentina | probabili formazioni e dove vederla

(Di lunedì 26 aprile 2021)è una partita della trenquattresima giornata di Serie A che si giocherà domenica 2 maggio alle ore 15 allo stadio Dall’Ara. Quella tra, nonostante non si possa definire una gara salvezza, dirà molte cose del destino delle due squadre. Ilnon ha potuto niente contro la forza motrice dell’Atalanta, incassando cinque reti. I Viola hanno invece tirato fuori l’orgoglio prendendo un punto d’oro contro la Juventus. Come arrivano? Ildi Sinisa Mihajilovic si lecca ancora le ferite dopo la disastrosa trasferta bergamasca. Cinque reti assolutamente devastanti ma non così pesanti dal punto di vista della classifica. Ilinfatti con i suoi 38 punti ha ...

FeloKamo : Serie A Mistrz: Inter LM: Inter, Atalanta, Milan, Juve | Napoli, Lazio LE: Atalanta, Milan, Juve | Napoli | Lazio,… - scorelawn : SERIE A 1. Internazionale (79) 2. Juventus (66) 3. Milan (66) 4. Atalanta (65) 5. Napoli (63) 6. Lazio (58) 7. Rom… - scorelawn : SERIE A 2021/04/25 Atalanta 5 - 0 Bologna Benevento 2 - 4 Udinese Cagliari 3 - 2 Roma Fiorentina 1 - 1 Juventus In… - FeloKamo : Benevento 2-4 Udinese Fiorentina 1-1 Juve Inter 1-0 Hellas Cagliari 3-2 Roma Parma 3-4 Crotone Atalanta 5-0 Bologna - mmolaigaone : RT @SuperSportBlitz: #SerieA – Results: Benevento 2-4 Udinese Fiorentina 1-1 Juventus Inter Milan 1-0 Verona Cagliari 3-2 Roma Atalanta 5-… -

...all'attuale classifica dei bianconeri (66 punti) i dieci punti persi con Benevento e(... Udinese, Sassuolo e. Sulla carta, gare relativamente non di primissima fascia di rischio, ...Diretta/ Atalanta(risultato finale 5 - 0) streaming tv: la chiude Miranchuk! Nella ripresa ... Lacerca di riscattarsi con una punizione di Pulgar deviata in corner al 53 ed un tiro ...Ci si aspettava una gara complicata e così è stato. Nel posticipo domenicale della 33a giornata, il Bologna viene travolto per 5-0 in casa ...Simy, 45'+2' Ounas, 49' Gervinho, 53' Mihaila). Sassuolo-Sampdoria 1-0 (69' Berardi). Benevento-Udinese 2-4 (4' Molina, 31' Arslan, 34' Viola, 49' Larsen, 73' Braaf, 83' Lapadula). Inter-Hellas Verona ...