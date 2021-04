Bollettino Veneto oggi | contagi | morti e guariti di lunedì 26 aprile

(Di lunedì 26 aprile 2021) Ecco ildell’emergenza Coronavirus delaggiornato a262021. Prosegue il lavoro di analisi della curva epidemiologica della Regione, uno dei territori più colpiti in questa seconda ondata da Covid-19. La Regione, come di consueto, ha diramato i dati relativi ae ricoverati sul territorio regionale. Nella giornata disi registrano 535 nuovi, 10, 330, 11.120 tamponi molecolari, 187 (+2) ricoverati in terapia intensiva, 1.035 (-15) ricoverati negli altri reparti. Gli attualmente positivi sono 23.507. SportFace.

Processati 11.120 tamponi, incidenza al 4,81% Soni 535 i nuovi contagi di coronavirus insecondo i dati deldi oggi, 26 aprile, illustrati dal presidente della regione Luca Zaia. Si registrano altri 10 morti, che portano a 11.245 il totale dei decessi indall'...[CORONAVIRUS] Primi due casi di variante indiana del Covid-19 in Veneto, Luca Zaia accelera sulle vaccinazioni, da lunedì 26 aprile aperte le prenotazioni per gli over 60 anche sul sito dell'Ulss 5 Po ...