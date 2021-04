Bollettino coronavirus | i dati di lunedì 26 aprile | 336 casi a Milano | calano i ricoveri

(Di lunedì 26 aprile 2021) Sono state trovate altre 872 persone positive al covid in Lombardia nella giornata di26, i(1.095 in meno rispetto a ieri) sono emersi analizzando 16.993 tamponi; il rapporto fra ...

Advertising

Adnkronos : #Coronavirus, il bollettino di oggi: in Italia 8.444 contagi e 301 morti. - salernonotizie : Bollettino Coronavirus, oggi 8.444 nuovi contagi e 301 decessi - infoitinterno : Coronavirus, il bollettino del 26 aprile in Lombardia: 31 morti e 872 nuovi casi. Quasi 5.500 guariti e dimes… - MedicalScitech : #Coronavirus, il bollettino di oggi #26aprile: 8.444 nuovi positivi e 301 morti. Sono stati processati 145.819 tamp… - infoitinterno : Coronavirus, il bollettino contagi del Piemonte: crescono sia i guariti che i positivi nell'Astigiano, quattro i de… -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino coronavirus

LIGURIA - Sono 200 i nuovi contagi dain Liguria secondo ildi oggi, 26 aprile. Nella tabella si fa riferimento ad altri 7 morti. I guariti sono stati 250 nelle ultime 24 ore. ...Tra Milano e hinterland sono state trovate altre 336 persone che hanno contratto il. I dati sono stati resi noti dal Ministero della Salute attraverso il consuetopomeridiano. ...L'emergenza Coronavirus continua a non dare tregua non solo in Italia, ma in tutto il pianeta. Come di consueto, Il Ministero della Salute ha condiviso il bollettino contenente gli aggiornamenti ...Nelle ultime 24 ore si contano in Lombardia 31 morti che portano il totale dall'inizio della pandemia a 32.688. Su 16.993 tamponi processati si contano 872 nuovi positivi di cui 65 'debolmente positiv ...