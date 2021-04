Bollettino coronavirus, i dati di lunedì 26 aprile 2021 (Di lunedì 26 aprile 2021) Bollettino sulla situazione epidemiologica di lunedì 26 aprile 2021 e numero di tamponi e vaccini. Ancora tanti contagi in Campania e Sicilia Il Bollettino di oggi 26 aprile 2021 riporta come ogni lunedì un quadro non completo della situazione epidemiologica in Italia in seguito al numero minore di test e tamponi molecolari effettuati nella giornata di ieri. Tuttavia dai dati emerge che le regioni con numeri ancora importanti di contagi sono Campania e Sicilia con rispettivamente 1.282 e 1.069 casi positivi. Nella Provincia di Bolzano, in Sardegna e nella Valle D’Aosta non sono stati registrati nuovi ingressi nelle terapie intensive, mentre la regione con il maggior numero di attuali pazienti positivi è la Campania con ... Leggi su zon (Di lunedì 26 aprile 2021)sulla situazione epidemiologica di26e numero di tamponi e vaccini. Ancora tanti contagi in Campania e Sicilia Ildi oggi 26riporta come ogniun quadro non completo della situazione epidemiologica in Italia in seguito al numero minore di test e tamponi molecolari effettuati nella giornata di ieri. Tuttavia daiemerge che le regioni con numeri ancora importanti di contagi sono Campania e Sicilia con rispettivamente 1.282 e 1.069 casi positivi. Nella Provincia di Bolzano, in Sardegna e nella Valle D’Aosta non sono stati registrati nuovi ingressi nelle terapie intensive, mentre la regione con il maggior numero di attuali pazienti positivi è la Campania con ...

