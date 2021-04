Bollettino Campania oggi | contagi | morti e guariti di lunedì 26 aprile

(Di lunedì 26 aprile 2021) Ecco ildell’emergenza Coronavirus dellaaggiornato a262021. Prosegue incessantemente il lavoro di analisi della curva epidemiologica per quel che concerne la Regione, uno dei territori più colpiti in questa seconda ondata da Covid-19. La Regione, come di consueto, ha diramato i dati relativi ae ricoverati sul territorio regionale. Nella giornata disi registrano 1.282 nuovi, 58, 1.836, 9.437 tamponi molecolari, 141 (+4) ricoverati in terapia intensiva, 1.527 (+16) ricoverati negli altri reparti. SportFace.

...normalità? come si chiedeva lo scrittore Paolo Giordano due giorni fa sul Corriere ? Il...15 della Calabria al Molise dove era prossimo a 2, passando per lo 0,9 die Umbria. ...Ilsul coronavirus del 25 aprile in pdf Ieri infatti è sceso anche il numero degli ... le Regioni con il maggior numero di contagi erano la Lombardia (1.967), la(1.854), la Puglia (...Il bollettino dell'Unità di Crisi della Campania registra oggi 1.282 positivi su 11.364 tamponi molecolari esaminati. In percentuale, significa che è positivo l'11,28 % dei test. Di tutti questi nuovi ...Sono 1.282, in Campania, i casi positivi al Covid nelle ultime 24 ore su 11.364 tamponi molecolari esaminati. E come sempre accade dopo il fine settimana, quando cala il numero dei tamponi, si alza l' ...