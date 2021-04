Biden riconosce il genocidio degli armeni: proteste a Istanbul. Il video (Di lunedì 26 aprile 2021) Biden riconosce il genocidio degli armeni: proteste a Istanbul Milano, 26 apr. (askanews) – proteste davanti all’ambasciata americana a Istanbul a 24 ore dall’annuncio storico di Joe Biden, primo presidente della storia degli Stati Uniti a riconoscere che il massacro degli armeni fra il 1915 e il 1923 da parte dell’Impero ottomano è stato un genocidio. Biden lo ha fatto nella tradizionale dichiarazione per la giornata che commemora le deportazioni e la strage degli armeni, il 24 aprile. “Ogni anno, questo giorno, ricordiamo le vite di tutti coloro che sono morti nel periodo ottomano ... Leggi su formiche (Di lunedì 26 aprile 2021)ilMilano, 26 apr. (askanews) –davanti all’ambasciata americana aa 24 ore dall’annuncio storico di Joe, primo presidente della storiaStati Uniti are che il massacrofra il 1915 e il 1923 da parte dell’Impero ottomano è stato unlo ha fatto nella tradizionale dichiarazione per la giornata che commemora le deportazioni e la strage, il 24 aprile. “Ogni anno, questo giorno, ricordiamo le vite di tutti coloro che sono morti nel periodo ottomano ...

LauraGaravini : Da #Biden scelta coraggiosa.Che riconosce il dramma del popolo #armeno. Non un atto di accusa, ma il giusto riconos… - callmefree1 : Biden riconosce il genocidio armeno. Il Vaticano non lo nomina - UniVersoMessina : il presidente Biden rompe il tabù e riconosce il genocidio armeno scatenando l'aspra reazione del leader turco Erdo… - xulnet : RT @MarianoGiustino: Processo doloroso nelle relazioni #Turchia-#USA. Washington mette in guardia i propri cittadini per proteste presso se… - DalpianoFabiola : RT @MarianoGiustino: Processo doloroso nelle relazioni #Turchia-#USA. Washington mette in guardia i propri cittadini per proteste presso se… -