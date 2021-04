Biden riconosce il genocidio armeno e la Turchia attacca: 'Distorce la storia' (Di lunedì 26 aprile 2021) Il presidente americano Joe Biden, in una dichiarazione diffusa dalla Casa Bianca, aveva ufficialmente riconosciuto il genocidio armeno precisando che il gesto era atto a "confermare la storia", e "... Leggi su globalist (Di lunedì 26 aprile 2021) Il presidente americano Joe, in una dichiarazione diffusa dalla Casa Bianca, aveva ufficialmente riconosciuto ilprecisando che il gesto era atto a "confermare la", e "...

Advertising

LauraGaravini : Da #Biden scelta coraggiosa.Che riconosce il dramma del popolo #armeno. Non un atto di accusa, ma il giusto riconos… - standtogether__ : ????Joe Biden riconosce il genocidio degli armeni. - globalistIT : - NessunLuogo24 : Per chi non avesse potuto ascoltarci in diretta oggi pomeriggio, ecco il link per il podcast della puntata: '… - jmorat : RT @NessunLuogo24: #Biden riconosce il genocidio armeno, intanto i curdi sono sempre sotto pressione. In #Francia tra attacchi jihadisti e… -