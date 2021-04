Biden gela Erdogan | «Il massacro armeno fu genocidio» Ankara replica | «Non prendiamo lezioni»

Leggi su cityroma

(Di lunedì 26 aprile 2021) Il presidente degli Stati Uniti Joeha ufficialmente riconosciuto come «» le sistematiche deportazioni e uccisioni di centinaia di migliaia di armeni da parte delle forze ottomane negli anni 1915-1923. Un termine,, che i predecessori alla Casa Bianca hanno evitato per decenni, nel timore della tensione con. «Ogni anno, in questo giorno, ricordiamo le vite di tutti coloro che sono morti neldell’era ottomana e ci impegniamo a impedire che una tale atrocità si ripeta», ha dichiarato, nel giorno del 106esimo anniversario dell’avvio dello sterminio. Immediata la reazione turca, in un tweet del ministro degli Esteri, Mevlut Cavusoglu: «Non possiamo prendereda nessuno sulla nostra storia. ...