Bettoni (Inail): “Giornata mondiale salute e sicurezza fa riflettere su importanza lavoro” (Di lunedì 26 aprile 2021) “La Giornata del 28 aprile costituisce un momento prezioso per riflettere sull’importanza di comprendere quanto il lavoro incida sulla nostra vita e sulla nostra salute”. Lo dice, all’Adnkronos/Labitalia, Franco Bettoni, presidente dell’Inail, in vista della celebrazione della Giornata mondiale salute e sicurezza sul lavoro. “La pandemia, nonostante le tante difficoltà cui ci ha messo di fronte, ha rafforzato – spiega – concetti fondamentali: ha confermato la centralità della sicurezza dei lavoratori; ci ha fatto capire che è indispensabile accompagnare il lavoratore nel percorso professionale”. “Inoltre – sottolinea – abbiamo compreso ancor di più ... Leggi su italiasera (Di lunedì 26 aprile 2021) “Ladel 28 aprile costituisce un momento prezioso persull’di comprendere quanto ilincida sulla nostra vita e sulla nostra”. Lo dice, all’Adnkronos/Labitalia, Franco, presidente dell’, in vista della celebrazione dellasul. “La pandemia, nonostante le tante difficoltà cui ci ha messo di fronte, ha rafforzato – spiega – concetti fondamentali: ha confermato la centralità delladei lavoratori; ci ha fatto capire che è indispensabile accompagnare il lavoratore nel percorso professionale”. “Inoltre – sottolinea – abbiamo compreso ancor di più ...

