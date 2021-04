Bettoni Inail | “Giornata mondiale salute e sicurezza fa riflettere su importanza lavoro”

(Di lunedì 26 aprile 2021) “Ladel 28 aprile costituisce un momento prezioso persull’di comprendere quanto ilincida sulla nostra vita e sulla nostra”. Lo dice, all’Adnkronos/Labitalia, Franco, presidente dell’, in vista della celebrazione dellasul. “La pandemia, nonostante le tante difficoltà cui ci ha messo di fronte, ha rafforzato – spiega – concetti fondamentali: ha confermato la centralità delladei lavoratori; ci ha fatto capire che è indispensabile accompagnare il lavoratore nel percorso professionale”. “Inoltre – sottolinea – abbiamo compreso ancor di più ...

Lo dice, all'Adnkronos/Labitalia, Franco, presidente dell', in vista della celebrazione della Giornata mondiale salute e sicurezza sul lavoro. 'La pandemia, nonostante le tante ...I lavori, dopo i saluti del Presidente nazionale ANMIL Zoello Forni, del Direttore dell'Ufficio ILO Italia e San Marino Gianni Rosas, del Presidente nazionaleFrancoe della relazione ...Roma, 26 apr. (Labitalia) - "La Giornata del 28 aprile costituisce un momento prezioso per riflettere sull'importanza di comprendere quanto il lavoro incida sulla nostra vita e sulla nostra salute". L ...Quelle con esito mortale sono 551. “Nonostante i dati appena divulgati non siano di certo rassicuranti – commenta il presidente dell’Inail, Franco Bettoni – è però importante evidenziare che ...