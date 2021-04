Berrettini, ritorno d'autore Una vittoria da vero top 10 (Di lunedì 26 aprile 2021) di Ubaldo Scanagatta Il miglior match che ho visto nei primi 4 mesi del 2021 lo aveva vinto Aslan Karatsev su Novak Djokovic nella sua Belgrado. A Djokovic il russo, fino all'anno scorso giocatore da ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021) di Ubaldo Scanagatta Il miglior match che ho visto nei primi 4 mesi del 2021 lo aveva vinto Aslan Karatsev su Novak Djokovic nella sua Belgrado. A Djokovic il russo, fino all'anno scorso giocatore da ...

Advertising

s_margiotta : RT @GiusvaPulejo: ?? Berrettini in finale a Belgrado. Dopo tanti mesi condizionati da infortuni, ritorno prepotente del giocatore romano che… - keope77 : @angelomangiante Berrettini in stato di grazia mi pare eccessivo. Direi più sulla via del ritorno ai livelli a cui ci aveva abituato - GiusvaPulejo : ?? Berrettini in finale a Belgrado. Dopo tanti mesi condizionati da infortuni, ritorno prepotente del giocatore roma… - paoloangeloRF : Clamoroso a #Belgrado #djokovic perde in casa in semifinale “x la secondavolta! 23 pbreak annullate dal russo,Unmos… - amadues1977 : @FBiasin Sottolineerei anche il ritorno di Matteo Berrettini, il giocatore più forte che abbiamo -