Bergoglio torna a proclamare nuovi santi. Il 3 maggio concistoro per la canonizzazione di Charles de Foucauld e altri sei (Di lunedì 26 aprile 2021) Papa Francesco torna a proclamare nuovi santi dopo lo stop alle celebrazioni imposto dalla pandemia. Lunedì 3 maggio, nella sala del concistoro del Palazzo Apostolico, Bergoglio presiederà il concistoro per il voto sulle canonizzazioni di sette beati, tra cui Charles de Foucauld. In quell'occasione il Papa annuncerà la data in cui proclamerà i nuovi santi durante una celebrazione eucaristica in Vaticano. Nato a Strasburgo, in Francia, il 15 settembre 1858, de Foucauld rimase orfano a 6 anni, crescendo assieme a sua sorella Marie con il nonno del quale inizialmente seguì la carriera militare. Nell'adolescenza si allontanò dalla fede.

