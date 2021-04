Bergamo e la Lombardia da oggi tornano zona gialla | cosa si può e cosa non si può fare

(Di lunedì 26 aprile 2021) Come annunciato venerdì pomeriggio dal presidente della RegioneAttilio Fontana, ladatorna in, così come la maggioranza del territorio nazionale. Rispetto all’ultima volta, però, le regole per questa fascia di rischio sono cambiate, in virtù del nuovo decreto legge del premier Mario Draghi. Queste tutte le disposizioni. SPOSTAMENTI Dal 26 aprile sono consentiti gli spostamenti tra Regioni in fascia. Alle persone munite di “certificazione verde” è consentito spostarsi tra Regioni e Province autonome inserite anche inarancione e rossa. Fino al 15 giugno ci si potrà recare verso una sola abitazione privata una volta al giorno, dalle 5 alle 22, in quattro persone (e non più due), insieme a minori sui quali esercitino la ...

