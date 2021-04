“Benvenuto al mondo” Fiocco celeste per la vip | di nuovo mamma di un maschietto

(Di lunedì 26 aprile 2021) Congratulazioni alla cantante e attrice: è nato il suo bambino. Il secondo avuto dal suo attuale marito, ma ha anche una femmina ormai 11enne frutto del suo precedente matrimonio. Il lieto annuncio, nemmeno a dirlo, è arrivato sul suo profilo Instagram, con la prima foto con il piccolo scattata probabilmente poco dopo il parto. “Kenna,alpiccolo – ha commentato la neoper la terza volta sotto al post – Wow, che avventura dal giorno in cui è stato concepito! Ringrazio Dio ogni giorno per avermi benedetto con la sua energia super attiva (mi chiedo da dove la prende) e ora per incontrare il nostro bambino sano, grato, benedetto”. Quindi un messaggio per il marito: “Grazie per essere il miglior partner/papà/migliore amico che una donna possa chiedere. Sei un re ai miei occhi”.Christina Milian è al settimo cielo, ...

Advertising

Giu15091 : @GiuseppeCorasa9 @IlLaghi Benvenuto su il magico mondo di twitter - TechDataASItaly : Entra nel mondo VMware con Tech Data! #TechData ti dà il benvenuto nel mondo #VMware e ti offre la possibilità di c… - PLVT0NE : @scarasbratti comunque benvenuto nel mondo siamo un fallimento totale ormai ho perso le speranze - EnricoAmabile : @JohnPoveridge @MimmoAdinolfi @demotivatrice10 @piccherroll Benvenuto nel mio mondo per altro come dicevo sopra(o d… - sangioluvs : @sanbijaijo benvenuto nel mondo delle ame ?? #amemici20 -

Ultime Notizie dalla rete : Benvenuto mondo

Sky Tg24

Ed è stata Phoebe a darle ilnel clan in un certo senso: quando si rese conto di non ... Sulla nostra vulnerabilità, su come sia difficile navigare ilse sei donna. Lo diciamo da anni, ...... avevano accolto con gioia padre Christian con un rito dilo scorso 16 aprile. Un avvertimento? La comboniana, in missione nel più giovane Paese delda "talmente tanti anni che ho ...“Il Sud Sudan non è solo uno Stato molto giovane – diceva – ma metà della popolazione ha meno di 18 anni e chiede di avere pastori giovani. La violenza ha toccato solo marginalmente Rumbek, ma anche q ...Padre Christian Carlassare Padre Christian Carlassare, missionario italiano e vescovo eletto della diocesi di Rumbek, in Sud Sudan, è stato ferito da due uomini armati; è in condizioni stabili. «Nella ...